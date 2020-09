Wilke-Wurst: Der nächste Gammelfleisch-Skandal

Einen viel zu geringen Verbraucherschutz selbst bei solch gravierenden Lebensmittelskandalen beklagt auch Foodwatch. Die Verbraucherschutzorganisation war maßgeblich an der Aufarbeitung des Skandals beteiligt und kritisiert die Arbeit der Behörden auf ihrer Homepage: „Statt alle für die Verbraucherinnen und Verbraucher wichtigen Informationen zu veröffentlichen, setzen die Behörden auf die Salami-Taktik. So hieß es im Rückruf vom 2. Oktober zunächst: Nur, wo die Marke „Wilke“ drauf steht, ist auch Wilke drin. Doch das ist falsch: Erst nachdem foodwatch recherchiert hatte, dass auch Handelsmarken (wie „Aro“ von Metro) von Wilke hergestellt wurden, bestätigten dies auch die Behörden.“ Foodwatch will mehr Transparenz für den Verbraucher und hat eine Liste mit allen Markennamen, unter denen Wilke-Wurst verkauft wurde, zusammengesellt.