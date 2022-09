Wurde Winnetou wirklich gecancelt?

Warum reagieren viele Deutsche so empört auf Kritik an den Geschichten von Karl May, fragte der SPIEGEL dieser Tage. Die Historikerin Christin Hansen erklärt im Interview für viele Menschen sei Winnetou „heilig“: Winnetou sei Vorbild für das deutsche Wesen gewesen. Hansen erkennt aber auch koloniale und rassistische Muster in Mays Büchern. So seien beispielsweise Indianer vom Intellekt her immer unterlegen.