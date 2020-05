Du bist kein Künstler, du hast ein Hobby!

Till hat “I Love Armin Laschet” T-Shirts in Auftrag gegeben und will nach Schweden ziehen. Er mag es, wie man dort mit der Corona-Situation umgeht. Was er gar nicht mag ist Moritz Einstellung dazu, wie in Deutschland Künstler entschädigt werden.

