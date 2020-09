Dabei haben sie einen durch die Bank weg positiven Blick auf die aktuelle Lage und begleiten die die Zuschauer*innen durch die momentan ungewöhnliche Zeit. Und weil es die Lage verlangt, sitzt dabei jeder in seinem eigenen Zuhause. Till in seiner Wohnung in Berlin, Moritz in seinem Haus mit Garten auf dem Bremer Land. Die beiden fragen sich, ob es Zuhause wirklich am schönsten ist und fangen das aktuelle Lebensgefühl ein und stärken gemeinsam mit Ihren Gästen, die per Live-Stream dazugeschaltet werden, das "Wir-Gefühl". Nach dem Motto: alleine, aber doch zusammen.