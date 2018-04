Geschlossener Vollzug - ein absurder Mikrokosmos. Drei Inhaftierte und ihre Psychologin liefern sich hier einen aberwitzigen Schlagabtausch.

Alarm! Geiselnahme im Knast. Der Anführer der Russen hat Erdem als Geisel genommen. Psychologin Nora wurde gerade vom Gefängnisdirektor Dr. Kempers gefeuert, trotzdem soll sie die Situation klären. Sie fordert Erdems Freunde Manni und den Grafen zur Unterstützung an.

Nora glaubt einfach an das Gute im Menschen und will, dass sich für die Gefangenen etwas verändert. Irgendwie kann sie Ivan, den Geiselnehmer, auch verstehen, er will mit seiner Aktion erreichen, dass die neu installierten Überwachungskameras wieder abgebaut werden.

Nora befragt Manni und den Grafen, was der "wunde Punkt" des Russen ist. Manni, der gefühlt schon ewig in der JVA einsitzt, weiß hier einiges zu berichten. Mit guten Tipps und "gedoptem Wodka" bewaffnet, schreitet sie beherzt bei der Geiselnahme ein.