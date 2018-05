Sie sind zurück!

Schlägerei im Knast. Tränengas kommt zum Einsatz. Erdem und Manni sind temporär erblindet. Psychologin Nora verdonnert den Grafen dazu, seinen beiden Freunden als Pfleger beizustehen.



Dabei hasst der Graf nichts mehr als Körperkontakt. Während Erdem behauptet, er sei gar nicht blind, nimmt Manni die Blindheit an und macht ganz neue Sinneserfahrungen. Aber ausgerechnet jetzt hat sich seine verhasste Ex-Frau zum Besuch angekündigt.



Nora bietet Manni an, den Besuch zu verschieben. Doch er will seine Chance nutzen, endlich mit seiner Frau Elvira abschließen zu können. Nach über sieben Jahren kommt es zum ersten Wiedersehen. Und Mannis Ex ist wirklich ein spezielles Kaliber.



Der Graf ist mit seiner Pflegetätigkeit völlig überfordert. Zudem haben die Jungs auch noch die Russengang auf den Fersen. Ivan will ihnen wegen der Schlägerei an den Kragen. Zwei blinde Kumpels, von Nora auferlegte Drogenabstinenz und die wütenden Russen, der Graf ist am Ende. Wird es ihm gelingen, sich für seine Freunde stark zu machen? Mit dabei: Mannis Ex-Frau Elvira: Sonya Kraus