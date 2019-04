Anne kommt aus gutem Haus. Ihr beruflicher Weg war dank der Firma ihrer Eltern vorgezeichnet, aber in wichtige Entscheidungen war sie dort nie wirklich eingebunden. Sie arbeitet im Marketing, aber das ist in den Augen der anderen nur ein anderes Wort für Reklame. Etwas, das man nicht ernst nimmt. Anne fühlt sich immer nur als die „Tochter von“, die „Frau von“, oder „die Mutter von“. Eine Frau, die den Männern in ihrem Leben beim Entscheiden zuschaut. Das soll sich jetzt ändern. Denn schließlich ist sie es, die privat in ihrer eigenen Familie den Überblick behält und die Initiative ergreift. Jetzt eben auch beruflich…