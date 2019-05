Hoch soll's sie leben

Der gemeinsame Sohn in der Pubertät, das erotisches Knistern nur noch eine vage Erinnerung und der Alltag beherrscht durch organisatorische Fragen. An Annes Geburtstag eskaliert die Situation. Das liegt zum einen an Eriks langweiligem Geschenk, zum anderen an den beteiligten Eltern, die sehr wenig kompatibel sind. Am Ende finden sich Anne und Erik in der Paartherapie bei Frau Dr. Heller wieder und stellen fest, dass ihre Ehe auf der Kippe steht. Just jetzt wird bei Annes Vater Ludwig Demenz festgestellt. Ein ungünstiger Moment, schließlich arbeiten sowohl Anne als auch Erik in Ludwigs Firma. Ob eine Ehekrise und der gleiche Arbeitsplatz wohl zusammenpassen?