Exklusiv

Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Das Urteil zu Folge 80 des NEO MAGAZIN ROYALE

Nachdem die Champions League nun nicht mehr im ZDF läuft sind ja ein paar Millionen frei geworden ... da wittert Jan Böhmermann seine Chance ... aber eine Mail an Alle? Oh weh oh weh ... das gibt maximal zwölf von zehn Punkten.