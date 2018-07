Das Urteil zum NEO MAGAZIN ROYALE Folg 86 mit Jan Böhmermann

Exklusiv

Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Das Urteil zum NEO MAGAZIN ROYALE Folge 86

Schon schlimm, wenn man da so ein Ding in der Hose hat, das immer raus will. Da muss man auch mal nachhelfen und Geburtshelfer sein ... Jan Böhmermann, seine Männlichkeit und das Urteil zum NMR Folge 86.