Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Jan & Olli feat. Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld

Journalisten haben es nicht leicht ... überall werden sie kritisiert, als Lügner beschimpft und schlecht bezahlt. Jan Böhmermann und Olli Dittrich singen eine Ode an den Straßenjournalismus - "Life in the Streets"