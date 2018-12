Das Urteil zum NEO MAGAZIN ROYALE Folge 69

Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Das Urteil zu Folge 69

Viel zu viel Musik - Bilderbuch, Das Rundfunktanzorchestetr Ehrenfeld, ein Musicalspiel mit Jochen Schropp ... was kommt als Nächstes? Jan Böhmermann wird von Helene Fischer ersetzt? No Way! Wie urteilt der gnadenloseste Schöffe der Welt über das NEO …