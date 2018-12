Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Photoshop Philipp / Valentinskarte

Was gibt es Schöneres als etwas Selbstgebasteltes geschenkt zu bekommen? Ja genau, fast ALLES! Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken und versorgen Euch mit Tipps und Tricks von Photoshop zur Erstellung einer Valentinskarte ... Love is in the Air!