Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Mächtiges Badabooom - Jan lernt in den USA das Schießen

Wie wir alle wissen, hat seit dem 15. Dezmeber 1791, jeder Amerikaner das Recht eine Waffe zu besitzen und mit sich zu tragen. Wo könnte man also besser das Schießen lernen als in einem so gut ausgestatteten Land? Jan übt sich an einer normalen …