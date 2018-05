Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann vom 22. Juni 2017

Eine Hollywoodverfilmung der beliebtesten Oberstufenlektüren an deutschen Gymnasien? Nö, das neue NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann in "Faust", "Effi Briest", "Die Physiker" und "Die Verwandlung" ... jetzt gibts also doch noch nen Oscar ... bäääm