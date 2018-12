Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Heute bei "Das NEO BASTARD MAGAZIN"

Na das kann ja heiter werden ... zwei Mal Olli Schulz und Jan Böhmermann in einer Woche. Am Donnerstag im NEO MAGAZIN ROYALE und Sonntag dann in Schulz & Böhmermann ... Für Fans genau richtig für alle Anderen der Overkill ... besser könnte es kaum …