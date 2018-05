Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Heute bei "Missverständnisse Mannheims"

Die Penistrialoge mit Alexander, Jan und Ralf - interessant, was sich da so alles auftut, wenn man die Kerle mal quatschen lässt ... und natürlich endet alles in frenetischen Fangesängen zu ARD und ZDF #Rommelwirbel für das NEO MAGAZIN ROYALE