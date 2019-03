Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Heute bei "Justi sagt nein"

Zwei Runden des Spiels aus der Sendung "Pod or Not" und ein ausführliches Gespräch zu Artikel 13 - Stichwort Uploadfilter .... der Onlineteaser zum NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann, Floretin Will und den Podcastern von "Lage der Nation" Philip Banse …