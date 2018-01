Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Das große Rap-Medley zum Jahresende im NEO MAGAZIN ROYALE

Hier geben sich das Who is Who die Mikrophone in die Hand ... zusammen mit Dendemann performen unter anderem: Schowi, Deichkind, Eko Fresh, Chefket, Prinz Pi, Motrip, Carolin Kebekus u.v.a. außerdem noch Jan und Olli ... wir würden sagen: Rapper's Delight