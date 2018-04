Comedy | NEO MAGAZIN ROYALE - Heute bei "Patrick steht auf Zauberer"

Ist es wohl möglich Manuel Möglichs bisher unangenehmsten öffentlichen AUftritt heute um 22.15 in ZDFneo zu toppen? In #Feelingsgefühle wagt er sich sich zumindest in einen bisher unerforschten Grenzbereich: Steuern.