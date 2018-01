neoManiacs

Die vier YouTube-Stars Lars Fricke, AlexiBexi, Ooobacht und Michael Schulte traten als "Team DWING" ("Das Web ist nicht genug") beim ZDFneo TVLab 2015 an, gewannen die Abstimmung und haben nun gemeinsam mit Regisseur Michael "Hilli" Hildebrandt eine Comedy entwickelt.



Die Rahmenhandlung ist durchsetzt mit Sketchen - immer wieder mündet eine Bemerkung oder ein Erlebnis in einer lustigen Fantasie, einem wahnsinnigen Dialog oder einer skurrilen Rückblende. Mit dabei sind neben den Hauptdarstellern zahlreiche weitere Internet-Stars wie Joyce Ilg, MrTrashpack oder Joey's Jungle.



ZDFneo zeigt Sketche aus der Comedy ab Anfang März auf dem gleichnamigen YouTube-Channel und ab 30. März im TV. Zusätzlich gibt es etwas Besonderes: In Form einer "Scripted Surreality" wird auf YouTube über mehrere Wochen eine Making-of-Reihe erscheinen, bei der sich in die üblichen Bilder und Geschichten vom Set eine ganz eigene Handlung einschleicht, die genau wie die Serie die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn abtastet.