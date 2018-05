Ein Ensemble hochkarätiger Schauspieler und Comedians schlüpft bei "Sketch History - Neues von gestern" in die Rollen von Johanna von Orleans, Joseph Goebbels, Cäsar und vielen anderen: Max Giermann ("Switch"), Matthias Mattschke ("Pastewka"), Antoine Monot, Jr. ("Ein Fall für Zwei"), Valerie Niehaus ("Der Rücktritt"), Isabell Polak ("Vaterfreuden"), Judith Richter ("Two funny"), Alexander Schubert ("heute-show"), Holger Stockhaus ("Ladykracher", "Meuchelbeck") und Carsten Strauch ("Götter wie wir") bilden das feste Ensemble. Einen Gastauftritt als sadistische Folterfrau hat Bettina Lambrecht ("Bettys Diagnose"). Und die Alleswisser-Stimme von Bastian Pastewka kommentiert das lustige Weltgeschehen aus dem Off.



Im Sommer 2015 wurden zehn Folgen in Nordrhein-Westfalen und Budapest gedreht. Regie führen Tobi Baumann ("Gespensterjäger", "Vollidiot", "Zwei Weihnachtsmänner") und Erik Haffner ("Pastewka", "Ladykracher", "C.I.S.") Produzent ist HPR Bild & Ton zusammen mit Warner Bros. Deutschland, ausführender Producer und Headwriter ist Chris Geletneky ("Pastewka", "Ladykracher", "Wolfgang & Anneliese").