Draußen mit Tommi Schmitt

Wie geht sie damit um, dass sie plötzlich der Shootingstar der aktuellen Regierung ist und ein gern geladener Gast in den Talkshows? Wie kann man so eine natürliche Nahbarkeit und Lockerheit mitbringen, dabei seriös bleiben und das alles, ohne sich angreifbar zu machen? Bei einem Spaziergang über die Königsallee stellt Tommi fest, dass die beliebte Shoppingmeile die perfekte Heimat der FDP-Wählerinnen und -Wähler ist. Und am Spielfeldrand eines Kreisliga-Fußballspiels wird nicht nur gemeinsam ein Altbier getrunken, sondern auch über das Comedy-Gen von Strack-Zimmermann gefachsimpelt.



In jeder Folge verbringt Tommi Schmitt mit seinem Gast einen intensiven und spannenden Tag. So lernt – erstens – Tommi und der Zuschauende seinen Gast und – zweitens – der Zuschauende auch Tommi noch einmal näher und anders kennen. Dabei entstehen kurzweilige Gespräche und spezielle Momente – manchmal deep, manchmal witzig, im besten Fall beides.