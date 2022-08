Draußen mit Tommi Schmitt

Tommi schaut sich den Schreibtisch an, an dem der erfolgreiche Schriftsteller seine Gedanken und Eindrücke zu Papier – in analoger aber vor allem in digitaler Form – bringt.



Wie sieht der Arbeitsalltag und das Leben von Martin Suter in Zürich aus? Was sind seine Inspirationsquellen und wie schreibt er? Alles Dinge, die Tommi brennend interessieren. Bei einer gemeinsamen Tretbootfahrt über den Zürichsee sprechen die beiden über die Jugend, das Zeitalter von Social Media und was für Martin Suter echter Luxus bedeutet.



In jeder Folge verbringt Tommi Schmitt mit seinem Gast einen intensiven und spannenden Tag. So lernt – erstens – Tommi und der Zuschauende seinen Gast und – zweitens – der Zuschauende auch Tommi noch einmal näher und anders kennen. Dabei entstehen kurzweilige Gespräche und spezielle Momente – manchmal deep, manchmal witzig, im besten Fall beides.



Im Juni hat sich die erfolgreiche Late Night Show "Studio Schmitt" in die Sommerpause verabschiedet. Doch für Moderator Tommi Schmitt geht es im Sommer viermal mit einem prominenten Gast nach "DRAUSSEN".