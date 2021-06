Full Body Workout für Beginner

The Body Böhmi make you sexy right now! Jans Summer Fitness Coaching ist genau das Richtige für Personen, die nach dem Warm-up schon aus der Puste sind. Einfach zum Mitnehmen und jeden Tag genießen. Wenn ihr das durchzieht, seid ihr zwar nicht happy, aber euer Body ist bis zum Ende der Sommerpause nice! Wir schwören auf Pamela und Christoph!