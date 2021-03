Dabei bleibt der Schnee in Österreich 40 Tage kürzer liegen als noch vor 60 Jahren. Also werden österreichische Skigebiete fit für eine Zukunft ohne Schnee und Eis gemacht! Im Klima-Talk spricht Jan Böhmermann mit der Umweltschützerin und Sprecherin von Fridays for Future, Carla Reemtsma, darüber, warum Wintersport und Après-Ski nicht nur eine Bedrohung für den guten Geschmack sind.