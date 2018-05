Datenverarbeitung beim ZDFtippcenter

Die Verarbeitung der im Tippcenter bereitgestellten Daten (Email-Adresse und Nutzername) erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per Email an uns an die folgende Adresse: datenschutz@zdf.de . Bitte verwenden Sie hierzu unbedingt die beim Tippcenter verwendete Email-Adresse, da es uns ansonsten nicht möglich ist, Ihre Daten zuzuordnen und Ihrem Wunsch nachzukommen.