Der aus:blick in die kommende Woche

von Jana Becker

Am Montag trifft Kanzlerin Merkel die Chefs großer Lebensmittelkonzerne: Es geht um den Preisdruck auf Landwirte. US-Präsident Trump hält am Dienstag die traditionelle Rede zur Lage der Nation und am Mittwoch findet bei Siemens die Hauptversammlung statt.