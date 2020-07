von Benjamin Dzialowski

Am Mittwoch spricht Bundeskanzlerin Merkel vor dem EU-Parlament, es geht um den Corona-Rettungsfonds und den EU-Haushalt. Am Donnerstag stellt Innenminister Seehofer den Verfassungsschutzbericht vor. Am Freitag beginnt in Erfurt das Domstufen-Open-Air.