Mangel an Fachkräften

Ob in der Pflege, im Baugewerbe oder in den MINT-Berufen - in vielen Bereichen fehlen in Deutschland Fachkräfte. Laut einer DIHK-Umfrage sehen deutsche Unternehmen im Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko. Selbst in der EU finden sie nicht genug Mitarbeiter. Deshalb will die Bundesregierung nun qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten deutlich leichter und schneller den Weg nach Deutschland ebnen.