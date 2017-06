Exklusiv

Doku/Wissen - #felixfragt | Hack-Attack

In Folge zwei trifft Felix von der Laden den Hacker Hendrik Hofstadt. Im Handumdrehen knackt der 18-Jährige Schüler Felix' Handy. Natürlich nur zum Spaß, denn Hendrik ist ein "White Hat", also ein Hacker, der über Sicherheitslücken aufklären will.