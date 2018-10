Mit 20 steht dir alles offen oder die Weichen sind schon drastisch gestellt. Mit dem Abi in der Tasche kannst du die Welt erobern oder du hast die Lernzeit schon hinter dir und dein Leben verläuft in engen Bahnen ...



Mit diesen Gedanken begab ich mich auf die Suche nach 20-jährigen Protagonisten, die gerade dabei sind „ins Leben zu starten“. Wie ticken die Jungen von heute? Was ist ihnen wichtig im Leben? Wovon träumen sie? Aus der aktuellen Shell-Jugendstudie wusste ich beispielsweise, dass ihr Interesse an Politik niedrig ist, dass sie beunruhigt in die Zukunft blicken und wenig Vertrauen in Bundesregierung, Kirche und Medien haben. Und dass die Bedeutung der Familie und der Wunsch nach eigenen Kindern zugenommen haben. Mit diesem theoretischen Wissen machte ich mich auf die Suche nach drei jungen Menschen, die die Themen der Zeit, aber vor allem auch die Themen ihrer Generation widerspiegelten.



Antonia zum Beispiel lerne ich über den Freiwilligendienst „weltwärts“ kennen. Sie ist in einem kleinen Dorf in Unterfranken aufgewachsen, hat gerade ein Einserabitur hingelegt und will nun hinaus in die weite Welt – als Freiwillige auf die Philippinen. Ein Jahr lang möchte sie dort Straßenkindern helfen und die „andere Seite“ kennenlernen – eine brutale Welt, in der es in erster Linie ums Überleben geht. Was stellt dieses Jahr mit Antonia an? Wie wird sie sich entwickeln? Eine spannende Reise beginnt ...