Kerstin hat mit Erfolg eine Senior Model-Karriere begonnen. Quelle: ZDF/Waldemar Hauschild

"Alte Schachtel", sagt ihr Mann gern scherzhaft. Kerstin ist mit ihren 60 Jahren immer noch sehr attraktiv und legt großen Wert auf ihr Äußeres. Vor zwei Jahren ist sie Miss 50plus Germany geworden und arbeitet erfolgreich als Best Ager-Model. Aktiv zu sein ist ihr sehr wichtig.



Kerstin hatte Brustkrebs. Seit ihrer Erkrankung ist sie frühverrentet. "Ich bin sehr optimistisch und sehr lebensfroh“, sagt sie, “der Brustkrebs muss bekämpft werden und dann geht es weiter." Ihre Tochter lebt in London, der Sohn in Amberg. Ihre Mutter ist 86, lernt Englisch, Yoga und Tanzen - eigentlich ist sie Kerstins großes Vorbild. Nun ist auch die Mutter an Brustkrebs erkrankt. Doch beide wollen ihre Krankheit gelassen sehen.

Probleme gibt es eher in Kerstins Ehe. Ihr Mann hat eine eigene Firma und arbeitet zehn bis zwölf Stunden an sieben Tagen in der Woche. "Ich würde mir wünschen, dass er sich mehr für mich interessiert“, sagt Kerstin. Ihr Mann dagegen möchte, dass sie im Beruf kürzer tritt.

Wird Kerstin weiterhin als Model tätig sein können? Und wie wird sie mit ihrem Frust in der Ehe fertig? Wie werden Mutter und Tochter ihre Erkrankung verkraften und damit umgehen können?