Mit 40 beschäftigen sich alle – ob sie es nun wollen oder nicht – intensiv mit den zwei wichtigsten Parametern des Lebens: Beruf und Familie. Die erste große Zwischenbilanz steht an. Außerdem ist die Lebensmitte – will man den Psychologen glauben - mit ebenso heftigen Emotionen und Umwälzungen wie die Pubertät verbunden.

Ausgetretene Bahnen verlassen, von vorn anfangen – diesen Wunsch hegen viele um die 40. Die berühmte Midlife-Crisis? Auf jeden Fall ziehen Menschen in diesem Lebensalter mutig und oft auch gnadenlos Zwischenbilanz. Die Entdeckung neuer Perspektiven, die großen Veränderungen gehen oft einher mit einer Scheidung, einer Krankheit oder einer neuen Liebe. Und dann kann alles, was zuvor so unendlich wichtig war, über Bord geworfen werden: Job, Familie, Freunde.

Schon der Schweizer Psychologe C.G. Jung formulierte bereits 1930, dass der Mensch in der Lebensmitte – auf dem Höhepunkt seines Bewusstseins – zu einer „Umbewertung aller Werte“ gelangen müsse. Ein spannendes und gefährliches Alter, ein Alter, um das Leben noch einmal komplett umzukrempeln.