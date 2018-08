Betrug im weißen Kittel

Kurz nachdem das Urteil verkündet worden war, rief sie mich an. Ihr Anwalt habe ihr meine Nummer gegeben, ob wir uns treffen könnten. Wenige Tage später saßen wir in einem Café, und sie erzählte mir ihre Geschichte. Sie wollte mich kennenlernen, hatte sie mir gesagt, denn nur wenn sie mich sympathisch und „anständig“ fände, könnte sie mit mir arbeiten. Sie wollte offen sein, alles so ungeschminkt erzählen, wie sie es erlebt hatte. Offenbar machte ich keinen schlechten Eindruck, denn kurz darauf begannen wir zu drehen.



Ich hatte mir zur Vorbereitung viele Filme zu Hochstaplern angesehen. Diese Hochstapler erzählten nach vielen Jahren, wie es ihnen ergangen war. In unserem Film beginnen die Dreharbeiten zu einem Zeitpunkt als alles noch „frisch“ und „unverdaut“ ist, sich die Eindrücke noch nicht gesetzt und auch noch nicht durch wiederholtes Erzählen gesellschaftlich akzeptabel verändert haben.



Mit Alexandra B. war es eine Reise in ihre Geschichte, ihre Persönlichkeit, auch wenn man sicher nicht alles daran gut findet, dennoch ist es eine Reise, bei der wir einen Einblick bekommen in die Gedankenwelt einer Hochstaplerin.