Polizistinnen und Polizisten, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben, leisten jeden Tag eine sehr wichtige Arbeit für uns alle: So viel war uns vorher klar. Und doch habe ich selten bei einem Dreh so viel gelernt wie bei diesem. Neben all den Gefahren, die dieser Beruf mit sich bringt, war es vor allem der Respekt für die Menschen gegenüber, der mir in der Beobachtung immer wieder auffiel. Und die zum Teil erschütternden Einblicke in vollkommen unterschiedliche Lebenswelten, mit denen Polizistinnen und Polizisten täglich konfrontiert sind, werden wir so schnell nicht vergessen.