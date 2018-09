Das Beste für mein Kind

Als ich meine Protagonistin Nicole zum ersten Mal traf, war sie in der 20. Woche schwanger. Seit ihrem 14. Lebensjahr leidet sie an einer schweren Depression. Nicole liebt Kinder und hätte ihr Baby am liebsten behalten, doch die Depressionen haben sie fest im Griff: Mehrmals im Jahr lässt sich Nicole in die Psychiatrie einweisen, weil nichts mehr geht. Nicole wurde trotz Antibabypille schwanger, denn das Antidepressivum, das sie nahm, setzte die Wirkung aus. Sie liebte ihr Kind von der ersten Sekunde, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr und bangte bis zur Geburt und darüber hinaus, dass das Antidepressiva, das sie sofort absetzte, keine Schäden am Ungeborenen angerichtet hatte. Bei der Feindiagnostik kam lediglich heraus, dass der Kleine mit einer Lippen-Gaumen-Kiefernspalte zur Welt kommen würde, ein Defekt, der vom Vater des Kindes vererbt worden war.



Das Jugendamt suchte nach geeigneten Adoptiveltern, viele Bewerber aber hatten die Befürchtung, dass sich die Depressionen der Mutter auf das Baby vererbt haben könnte und wünschten sich ein anderes Baby. Eine Familie aber hätte Nicoles Kind gern bei sich aufgenommen, doch kurz vor der Geburt zog der Vater des Kindes seine Einwilligung zur Adoption zurück. Nicole ließ sich auf die Kinderstation verlegen und verbrachte dort zwei intensive Wochen mit ihrem Neugeborenen. Am liebsten hätte sie den Kleinen für immer behalten. Leider aber hielten die Depressionen sie weiter in Schach und das Baby kam in eine Bereitschaftspflegefamilie. Sie kümmerte sich rührend um den Kleinen und fütterte Nicole mit vielen Fotos und täglichen Informationen über die Entwicklung des Kindes. Die Bereitschaftspflegemutter nahm Nicole sogar mit zu Arztbesuchen und mit ins Krankenhaus, in dem die Lippen-Gaumen-Kiefernspalte fünf Monate nach der Geburt erfolgreich operiert wurde. Nicole weiß, dass ihre Entscheidung richtig war, eine Familie für den Kleinen zu finden, die ihm Halt und Stabilität geben kann – auch wenn es ihr das Herz zerreißt, denn sie selbst fühlt sich nicht in der Lage, für ihr Kind zu sorgen, sobald die Depressionen wieder zuschlagen.



Heute ist sie froh, dass es nicht zur Adoption gekommen ist, weil sie ihr Kind nun zweimal in der Woche treffen darf. In wenigen Wochen wird ihr Sohn in eine Dauerpflegefamilie wechseln und die Begegnungen zwischen Mutter und Kind bleiben weiter garantiert. Ich habe Nicole von Anfang an begleitet, teilweise mit meiner Kamera, teilweise ohne, um sie in der Psychiatrie, bei Ärzten und Zuhause zu treffen und ihr zuzuhören. Ich war von Beginn an beeindruckt von ihrer Haltung, weil sie immer zum Wohl ihres Kindes argumentierte, und ich habe immer wieder meinen Hut gezogen, wie verantwortungsvoll Nicole als liebende Mutter handelt, denkt und fühlt.