Das Leben ist kostbar

Ich habe in den letzten Jahren einige Filme zum Thema gemacht und durch den Kontakt mit den Rechtsmedizinern einiges gelernt. Etwas, das uns alle betrifft, und sich deshalb lohnt, in einer Sendung weiterzugeben. Es scheint wie eine Binsenweisheit, und doch vergessen wir es alle ständig: Wie zerbrechlich und kostbar das Leben ist - unseres und das anderer Menschen. Ein Gerichtsmediziner spricht es sehr klar aus: „Die meisten denken, sie werden neunzig, dabei wissen wir eigentlich alle, dass es vom Tag der Geburt an jederzeit so weit sein kann“.



Natürlich wissen wir das - auch wenn wir es nicht wahrhaben möchten. Das ist nur menschlich. Denn leider kann man nicht jeden Tag so leben, als ob es der letzte wäre. Die Frage aber ist: Bedenken wir das im Umgang mit uns selbst und anderen? Vieles scheint wichtig. Mancher hält sich für unersetzlich, bis sich das Gegenteil herausstellt. Ein böses Wort - man kann es am nächsten Tag zurücknehmen. Oder auch nicht. Letztlich sind es viele kleine, manchmal auch große Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Wer sieht, was ein Gerichtsmediziner jeden Tag erfährt, entscheidet vielleicht oft anders. Doch Zeit für sein Kind zu haben. Den Mann an der Pforte heute freundlich zu grüßen. Eine unbefriedigende Lebenssituation nicht einfach so zu lassen - sondern nochmals neu anzufangen. Mit allem Mut zum Risiko.