Der Bürgermeister-Macher

Auch in Ispringen, unweit Pforzheim, stehen Bürgermeisterwahlen an. Doch hier will der jetzige Bürgermeister Volker Winkel, 58, wiedergewählt werden. Abbergers Kunde ist hier der 45-jährige parteilose Bauingenieur Thomas Zeilmeier. Der war bis 2009 schon mal "Ortsbaumeister" in dem nordbadischen Örtchen. Und nach ein paar Jahren in Australien möchte er jetzt hier "Schultes" werden.



Doch der jetzige Bürgermeister Winkel sitzt fest im Sattel. Eine richtige Unzufriedenheit im Ort über den Amtsinhaber scheint es acht Wochen vor der Wahl nicht zu geben. Schlecht für Zeilmeier. Jetzt muss Abberger in der kurzen Zeit sein ganzes Können aufbieten, um seinen Kandidaten Zeilmeier überhaupt erst ins Rennen zu bringen. Schon in wenigen Wochen wird es den großen Showdown in der Stadthalle vor über 500 Zuhörern geben. Wer hier schwächelt, hat die Wahl verloren, weiß Abberger.