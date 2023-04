In der Nähe von Köln, auf einem zehn Hektar großen Land, haben Sabine und Simon eine Genossenschaft gegründet für Menschen, die in Gemeinschaft leben wollen.



David und Clara gehörten zu den Ersten, die der Genossenschaft beigetreten sind. Der Cellist und die Pianistin haben sich an der Musikhochschule kennen und lieben gelernt. Sie leben dort mit ihren beiden Kindern und sehen die Burg als eine Begegnungsstätte für Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit.



Dawids und Evas Probejahr neigt sich dem Ende zu. Die anstehende Entscheidung über die Aufnahme in die Gemeinschaft zehrt an ihren Nerven. Eva möchte unbedingt bleiben; sie weiß aber, dass es um ihren Partner Dawid schlecht steht. Er hat in der Gruppe viele Konflikte, was auch die gemeinsame Beziehung auf eine harte Probe stellt. Wird Dawid die Gemeinschaft verlassen?