Die Dreckwegmacher

In der Wegwerfgesellschaft zu leben hat auch sein Gutes. Sorgen um ihren Job müssen sich unsere drei Protagonisten nicht machen. Traumjob oder Knochenjob? Das möchte ich genauer wissen. Mein Ausflug in die Welt der schlechten Gerüche ist in vielerlei Hinsicht überraschend. Gedanken über den Alltag von Müllwerkern hatte ich mir bislang eher selten gemacht und hin und wieder, wenn ich es eilig habe, ertappe auch ich mich dabei ungeduldig zu werden, wenn hinter einem Müllwagen mal wieder kein Vorbeikommen ist.



Nach unseren Dreharbeiten wird mir das nicht wieder passieren. Was unsere Müllwerker/innen in ihrem "Alltag in Orange" leisten, verdient größten Respekt! Auch für unser Team ist das eine körperliche Herausforderung. Bei Wind und Wetter um 4:30 Uhr aufstehen und raus in die Kälte.



Wenn bei uns noch nicht einmal der Wecker klingelt, herrscht auf den Betriebshöfen der städtischen Müllabfuhren bereits Hochbetrieb. Im morgendlichen Dunst stehen die Fahrzeuge bereit, während die Teams ihre Papiere abholen. Die 38-jährige Janine und ihre drei männlichen Kollegen werden das Müllauto in den nächsten Stunden zweimal komplett befüllen und dabei Hunderte von schweren Tonnen leeren. Schon als Kind hat sie sich gewünscht, bei der Müllabfuhr zu arbeiten.



Janine ist eine Frohnatur, sehr offen und beeindruckt mich vom ersten Moment an. Eigentlich ist sie Zahntechnikerin, hat schon als Kinderanimateurin gearbeitet und war Kundenberaterin im Bereich Telekommunikation. Vor zwei Jahren entschied sie sich, bei der Müllabfuhr in Münster anzuheuern. Ihr bei der Arbeit zuzusehen, macht Spaß. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie sie die schweren Tonnen die Kellertreppen hochstemmt.



An die Männerwelt hat sich Janine mittlerweile gewöhnt. Bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster arbeiten 180 Männer und zwei Frauen, da bleiben manche derben Sprüche nicht aus. Aber darüber kann sie hinwegsehen und freut sich „dass mir mit den Männern der Zickenterror erspart bleibt.“ Ihr Arbeitstag ist vorbei, wenn alle Tonnen auf der Route geleert sind. Je schneller das Team arbeitet, desto früher sind sie fertig. Spätestens um 16 Uhr ist Schluss, was die alleinerziehende Mutter einer 6-jährigen Tochter als Glück empfindet. Sie genießt dann die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter.



Der 28-jährige Roy ist morgens um 4:30 Uhr gut gelaunt auf den Beinen. Auf dem Betriebshof der Stadtreiniger stehen eine halbe Stunde später über hundert Männer. Da wird geredet, gelacht und geraucht, die Stimmung ist bestens. An Müll und Gestank denken anscheinend nur wir. Im Morgennebel stehen die orangenen Fahrzeuge in Reih und Glied bereit. Wenn ich Roy bei seiner körperlich harten Arbeit zusehe, kommt es mir vor wie ein "Tanz mit der Tonne". Er sieht seinen Job als zusätzliches Training für seine Fußballkarriere. Viermal pro Woche geht er nach der Arbeit noch zum Training. Zudem ist die Arbeit bei der Müllabfuhr fast Familientradition. Roys Schwiegervater Wolfgang arbeitet schon ein ganzes Berufsleben hier. Für ihn der absolute Traumjob. In bald dreißig Jahren hat er viel erlebt und viele lustige Geschichten zu erzählen. Von dieser Begeisterung hat sich Roy anstecken lassen. Falls es körperlich mal schwierig wird, hat Roy vorgesorgt und eine Ausbildung als Berufskraftfahrer gemacht. Hin und wieder fährt er das Müllauto, was er vor allem dann schätzt, wenn eiskalte Temperaturen im Winter aus dem Traumjob einen Knochenjob machen.



Die Tage, die wir mit den Müllwerkern verbringen, vergehen wie im Flug. Wir staunen nicht schlecht, was alles im Bio-, Papier- und Restmüll landet. Mülltrennung scheint bei uns immer noch nicht selbstverständlich zu sein. Darüber regt sich auch Christian (34) auf, wenn er auf seiner Tour durch Bad Homburg stichprobenartig die Tonnen öffnet. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Schon als er noch klein war, hat er den Müllmännern bei ihrer Arbeit zugeschaut. Mittlerweile ist er seit zwölf Jahren bei der Müllabfuhr und hat sich zum Vorarbeiter seiner Großbehälterkolonne hochgearbeitet.



Auch im Personalrat ist er tätig. Auf einer Tagestour legt Christian im Schnitt zwanzig Kilometer zu Fuß zurück und leert mit seinem Team über zweihundert Tonnen. Das hinterlässt nach den vielen Jahren körperliche Spuren. Christian hat Knieprobleme und seine Arbeit wird dadurch zunehmend eine echte Herausforderung. Um seine sechsköpfige Familie zu ernähren, muss er sich samstags Geld mit Straßenreinigung dazu verdienen. Doch immer wieder betont er: "Es geht schon."



Am meisten habe ich mich während dieser Dreharbeiten über zwei Dinge gewundert. Zum einen die große Gelassenheit, mit der unsere drei Protagonisten mit all den gängigen Vorurteilen und insbesondere mit ungeduldigen und hupenden Autofahrern umgehen. Auch wenn in Hinterhöfen und Schmuddelkellern der Abfall mal wieder neben den überfüllten Tonnen liegt, schaffen sie es, großzügig darüber hinwegzuschauen. Und zum anderen behalten sie den ganzen harten Arbeitstag über ihre gute Laune, auch wenn mal wieder ein paar Maden oder Ratten aus den Tonnen krabbeln. Ich habe großen Respekt vor einer solchen Arbeitseinstellung! Am Ende bin ich trotzdem froh, dass ich wieder ausschlafen darf. 4:30 Uhr morgens ist einfach keine Uhrzeit für mich.