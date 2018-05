Die Reise meines Lebens

Ruby ist eine selbstbewusste junge Frau. Das habe ich sofort gemerkt, als ich sie kennenlernte. Es war ein privates Treffen, in dem wir Adoptivfamilien uns darüber austauschten, wie es ist, die Herkunftsfamilie kennenzulernen. Wir haben mit unserer Tochter und ihrer Mutter in Nepal diese Erfahrung schon hinter uns, Ruby und ihren Eltern stand sie noch bevor. Schon bei der ersten Begegnung reden wir sehr offen über all die Fragen, die sie beschäftigen. Ich bin überrascht, wie differenziert sie mit ihren 17 Jahren über ihre Adoptiongeschichte und ihren Umgang damit erzählen kann. Es ist besonders die existentielle Erfahrung des Weggegebenwordenseins, die sie wie alle Adoptierten beschäftigt. "Warum wollte mich meine Mutter nicht? Warum gibt eine Mutter das Kind weg, das sie neun Monate im Bauch trägt?" Ihre ganze Kindheit über phantasiert sich Ruby Puzzleteile ihrer Geschichte zusammen, ohne eine Antwort darauf zu bekommen. Immer hat sie das Gefühl auch noch jemand ganz anderes zu sein. Laut Adoptionsunterlagen war sie ein Findelkind, dessen Alter geschätzt wurde, Eltern unbekannt. Alle Nachforschungen der Adoptiveltern blieben ergebnislos. Als sich dann ihre Adoptiveltern trennten, brach für Ruby erst einmal eine Welt zusammen. In dieser Umbruchphase wurde das Thema Identität immer wichtiger für sie. Nach und nach konkretisierte sich der Wunsch in Nepal auf die Suche zu gehen.



Im Frühjahr 2016 passiert etwas, woran niemand geglaubt hatte. Rubys Familie aus Nepal schickt ihr eine E-Mail. Nicht Ruby hat ihre Familie gefunden, sondern ihre Familie sie. Noch nie habe ich im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen von einer solchen ungewöhnlichen Geschichte gehört. Ruby und ihre Eltern sind überglücklich. Täglich schreibt Ruby nun Mails mit ihrer Schwester die sie nicht kennt. Und schnell ist ihr klar, dass sie nach Nepal will, um ihre Mutter und die Geschwister kennenzulernen, je früher desto besser. Schnell will Ruby nach Nepal, um ihre Mutter und die Geschwister kennenzulernen. Sie hat so viele Fragen, auf die sie endlich eine Antwort will. Es geht um die Suche nach Identität, die Auseinandersetzung mit brüchigen Familienverhältnissen. Im Interview sagt sie "Ich suche mich". Als Ruby mir erzählt, dass sie ohne ihre Adoptiveltern nach Nepal fliegen will, sondern nur mit ihrem 19-jährigen Freund Paul, kann ich es fast nicht glauben. Wo nimmt sie dieses Selbstbewusstsein her?