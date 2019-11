Unsere drei Protagonisten sind alle neben anderen Bereichen auch für Kinder zuständig: Kindesmissbrauch, Misshandlung, Kinderpornografie. Die Staatsanwälte wissen wohl, mit welcher Sorgfalt in so sensiblen Bereichen ermittelt werden muss, denn schon ein falscher Verdacht kann für einen Betroffenen fatal sein.



Am meisten hat mich insgesamt beeindruckt, wie vielschichtig die Staatsanwälte, die wir begleitet haben, denken und handeln. Da war konsequentes Ermitteln von Straftaten. Dabei: ein klarer Blick auf die Situation und Beweggründe dessen, der im Focus von Ermittlungen steht. Ein Verstehen der Motive für eine Tat, das aber dort an seine Grenzen stößt, wo Verständnis Billigung bedeuten würde. Zwar sind Staatanwälte nicht die Anwälte der Opfer - doch die Folgen einer Tat für ein Opfer sind von großer Bedeutung für das geforderte Strafmaß vor Gericht.



An einem Fall wird das wohl besonders deutlich: Ein Kind wurde misshandelt, mit lebenslangen Folgen. Eine Affekthandlung. Die Staatsanwältin Dr. Katharina L. weiß: "In so einem Fall gibt es nur Verlierer. Eltern, die diesen Moment ihr Leben lang bedauern, natürlich damit auch schon gestraft sind." Aber, so die Staatsanwältin: "Man darf bei allem Verständnis auch nicht vergessen, dass hier ein Leben zerstört worden ist." Die Balance zu suchen zwischen alledem ist die Suche nach Gerechtigkeit.