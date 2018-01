Die Wahrheit und ihr Preis

Der Kontakt zu dem ehemaligen Pharmagroßhändler brach irgendwann ab. Wir wussten nicht, welche Folgen das Whistleblowing für Jebens und seine Familie hatte. Eines Tages meldet er sich telefonisch bei uns. Wir treffen das Ehepaar Jebens zum Frühstück in einem Hotel in Schleswig-Holstein. Um ein Uhr mittags sitzen wir noch immer zusammen. Peter und Dunja Jebens berichten von den vergeblichen Versuchen des Pharmahändlers, wieder in der Branche Fuß zu fassen, dass er aber „als Beschmutzer des Netzes“ gemieden werde. Sie berichten von Verleumdung, Nachstellungen und sogar Morddrohungen. Krankenkassen, die mithilfe der von Jebens erbrachten Beweise Beträge im dreistelligen Millionenbereich einsparen konnten, haben ihn und seine Familie im Stich gelassen. Obwohl sie „rasche und unbürokratische Hilfe versprochen“ hätten. Für ihn, den Whistleblower, sei der „worst case“ eingetroffen, so Peter Jebens. Er habe alles verloren, was er sich in 30 Jahren Tätigkeit in der Pharmabranche aufgebaut hatte: Seine Firma, ein kleines Privatvermögen, sein Haus. Moralisch gesehen habe er dennoch die richtige Entscheidung getroffen. Aber die Moral müsse man sich eben leisten können.



Peter und Dunja Jebens laden uns in ihr neues Zuhause am Rande von Neumünster ein. Sie wüssten nicht, wie lange sie das Haus noch halten können, denn sie sind mit der Miete im Rückstand. Selbst eine Krankenversicherung könnten sie sich heute nicht mehr leisten. Der Schuldenberg sei mittlerweile zu groß, um wieder auf die Beine zu kommen, befürchtet Ehefrau Dunja. Aber Jebens, der jetzt 61 Jahre alt ist, will nicht aufgeben. Das Ehepaar erklärt sich bereit, noch einmal vor die Kamera zu gehen. Zum ersten Mal kehren sie zurück ins dänische Holmsland, von wo aus der frühere Pharmahändler Arzneimittel, hauptsächlich Krebsmedikamente, an deutsche Apotheken lieferte. Darunter in Deutschland nicht zugelassene Krebspräparate – bis er gegenüber den Behörden und in der Öffentlichkeit auspackte. Er werde weiterhin kämpfen. Für ihn stand damals wie heute nicht im Vordergrund, gegen schwarze Schafe in der Branche vorzugehen. Sein Motiv seien die schwerkranken Patienten, deren einzige Hoffnung die meist teuren, aber wirksamen Medikamente sind. Diese Menschen habe er vor möglichen Schäden bewahren wollen.