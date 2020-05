Als ich nach einem sehr langen und hilfreichen Gespräch mit dem Bundesverband 'Das frühgeborene Kind' anfing, auf die Suche nach Protagonisten für den Film zu gehen, war ich von der Redebereitschaft und dem Gesprächsbedarf überwältigt. Viele Familien hören zwar auf zu reden, wenn die Frühchen aus dem Gröbsten raus sind, in Wahrheit aber hören Sorgen und Ungewissheit niemals auf. Doch Angehörige und Freunde begegnen den anhaltenden Sorgen oft nach einer Zeit mit Unverständnis, weil sie davon ausgehen, dass das Schlimmste überstanden ist. 'Das wächst sich aus', heißt es auch oft in Kinderarztpraxen, der Kita oder der Grundschule. Manchmal scheint allerdings von außen alles ganz normal, in Wahrheit sind die Eltern aber am Ende ihrer Kräfte, nachdem sie Jahre lang nur funktioniert haben. Irgendwann erschöpfen sich auch Akzeptanz und Verständnis, und das Umfeld ist des Themas überdrüssig. Ich bin dankbar, dass ich eine Familie in ihrer schwersten Zeit begleiten durfte und dass ich starke Eltern getroffen habe, die sich gegenseitig stützen.