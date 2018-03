Urlaub im Slum

Dr. Rans und ihre Kollegen kennen die Probleme der Krankenhauskeime in Europa und Nordamerika, man hat sich inzwischen in deutschen Krankenhäusern so gut es geht auf die Herausforderungen eingestellt. Doch was sie in Indien erleben, ist eine völlig neue Dimension. Die Folge: eine rapide Ausbreitung epidemischer Krankheitsbilder wie beispielsweise Tuberkulose. Patienten sterben an einfachen Erkrankungen, an Virus- und Wundinfektionen oder an einer Erkältung.



Was Resistenzen bedeuten, wie groß das Ausmaß der Problematik tatsächlich ist, sehen wir mit Dr. Rans in den Ambulanzen und Kliniken Kalkuttas. Ein medizinisches Szenario, das an die Zeit vor der Entdeckung der Antibiotika erinnert. Dr. Rans bemüht sich, nach Antworten zu suchen - wie man sich schützt, wie man dagegen vorgehen kann.