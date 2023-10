Die Ausnahmesportlerin – zur Bewegungslosigkeit verurteilt. In einem ersten Film folgte die Kamera Elisa ab Frühjahr 2015 auf ihrem Weg zurück ins Leben. Wie schafft es eine vom Hals abwärts gelähmte junge Frau, ihr Leben selbstbestimmt zu führen, wo sie doch fast nichts ohne fremde Hilfe machen kann? Das ist das Thema der zweiten "37°"-Dokumentation über Elisa.



Elisa gelingt es nach und nach, sich aus ihrem seelischen Tief herauszuarbeiten. Sie nimmt wieder am Schulunterricht teil, bringt sich mühsam das Schreiben aus der Schulter bei. Dennoch ist sie auf umfassende Hilfe angewiesen. Dabei ist ihre Mutter Heike für sie die wichtigste Bezugsperson.



Überhaupt sind die familiären Bindungen durch den Unfall enger geworden – auch der Kontakt zu ihren beiden Schwestern. Die Ältere, Anita, hat gerade einen Sohn bekommen. Elisa könnte auch Kinder bekommen. Aber ob sie das will, wo sie einem Baby doch nicht einmal die Flasche geben könnte?



In den vergangenen Jahren hat sie viel erreicht. Nach ihrem Abitur studiert sie nun im achten Semester Psychologie an der Freien Universität in Berlin-Dahlem. Doch immer bekommt sie zu spüren, dass sie nicht ist wie die anderen. Oft lässt sich nicht einmal Blickkontakt herstellen zu den Kommilitonen.



"37°" begleitet Elisa in ihrem Alltag.