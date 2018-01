Feierabend, Bauer!

Ich traf bei den Recherchen zu diesem Film junge Landwirte und Landwirtinnen, die trotz aller Probleme an die Zukunft ihrer Höfe glauben. Zuversichtlich und voller Ideen, gut ausgebildet. So wie Tobias (26) und seine Freundin Marisa (28), die beide Agrarwirtschaft studiert haben, sich auskennen mit Zahlen, in Betriebsmanagement. Die ihre Freude haben am neu angeschafften Melkroboter, an videoüberwachten Abkalbbuchten – denn sie wissen auch, was sie nicht wollen: Tag und Nacht nur für den Hof da sein, ohne Feierabend, ohne Wochenende. So wie es eben für frühere Generationen, auch für Birgit (50) und Bernhard (52), die Eltern von Tobias, noch selbstverständlich war.



Im neuen Stall zu drehen, den die Familie mit Eigenleistung und hohen Krediten gebaut hat, war auch für uns ein Vergnügen: Viel Licht, Luft, Bewegungsfreiheit für die Tiere. Und 70 Milchkühe – das ist immer noch eine Anzahl, die zu einem Familienbetrieb mit knapp 20 Hektar Grünland passt. Die Geigers wollen nicht wachsen um jeden Preis. Sie wollen nur, dass ihr Hof überlebt, Zukunft hat.