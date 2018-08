Eltern verzweifelt gesucht

Nerminas Eltern haben sich getrennt, die Mutter ist psychisch schwer erkrankt. Niemand konnte sich in ihrer frühen Kindheit ausreichend um Nermina kümmern. Das neunjährige Mädchen wünscht sich, in einer richtigen Familie statt im Kinderheim aufzuwachsen.



Als Anne und Frank sich als Pflegeeltern zur Verfügung stellen, scheint ihr Glück perfekt. Doch so groß Nerminas Wunsch nach mehr Bindung ist, so sehr Pflegeeltern und Pflegeschwester sich Mühe geben, die Anfangszeit gestaltet sich für alle sehr schwierig und kräftezehrend. "Als Pflegefamilie musst Du Geduld haben und Frust aushalten können", weiß Pflegemutter Anne. Die gelernte Sozialpädagogin übt regelmäßig Mathe und Deutsch mit ihrer Pflegetochter, die eine Förderschule besucht. Nermina kann sich nur schwer auf die Hausaufgaben konzentrieren und verzweifelt schnell, weil das Lernen für sie so mühsam ist.