Mit den Waffen einer Frau

Deshalb geht ein besonderes Dankeschön nach Bremen, Mannheim und Schwerin. Sowohl an die verantwortlichen Polizeipräsidien und insbesondere an die drei tollen Frauen, Alex, Maren und Celina. Sie hatten den Mut und haben sich für diesen Film geöffnet und uns an ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben lassen. Das ist bei der Polizei nicht selbstverständlich, zumal bis heute ein eher rauer Ton herrscht und allzu viele Gefühle, auch aus Selbstschutz, öffentlich nicht zugelassen werden.



Alle drei sind Polizistinnen aus Überzeugung, sie setzen sich ein für die Sicherheit der Bürger, wollen aber auch für Recht und Ordnung sorgen. Mit den gleichen Waffen, die auch die männlichen Kollegen einsetzen und doch auch anders, eben weiblicher, so haben wir es zumindest erlebt.



Ich bin überzeugt, dass in den kommenden Jahren noch mehr junge Frauen den Beruf der Polizistin einschlagen werden. Weibliches Gespür und Empathie, gepaart mit Konsequenz und gesetzlicher Strenge werden hoffentlich dazu führen, dass auch in den kommenden Jahren die Akzeptanz und das Vertrauen in die Polizei weiter steigen werden.